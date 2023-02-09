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12:16, 9 февраля 2023Ценности

Тома Брейди подняли на смех за чересчур скромную рекламу нижнего белья

Спортсмен Роб Гронковски посмеялся над чересчур скромной рекламой трусов Тома Брэйди

Фото: Cheryl Evans-USA TODAY Sports / Reuters

Игрок в американский футбол Роб Гронковски посмеялся над снимком коллеги Тома Брейди, на котором последний рекламировал нижнее белье собственного бренда Brady. На эту тему он высказался в разговоре с журналистом ET.

Спортсмен отреагировал на фотографию, на которой экс-супруг модели Жизель Бюндхен запечатлен топлес в коричневых трусах упомянутой марки. При этом на размещенном кадре видно, что Брейди, сидящий на кровати напротив окна, прикрывает половые органы рукой. Цена данных боксеров, представленных в ассортименте ретейлера в семи цветах, составляет 20 долларов (1459 рублей).

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«Все выглядит круто, кроме чересчур скромного расположения его руки! Том слишком прикрылся, а надо было показать все свои прелести, — поднял на смех изображение Гронковски. — Я был шокирован, когда увидел это фото, потому что это точно не похоже на Тома. Но это именно то, что мы любим в Брэйди».

Том Брейди и Жизель Бюндхен развелись 28 октября после 13 лет брака. Заявления на развод подавали оба. У пары двое детей: 12-летний сын Бенджамин Рейн и 9-летняя дочь Вивиан Лейк. Экс-супруги договорились, что будут вместе воспитывать детей.

Том Брэйди входит в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по версии Forbes. В то же время Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes с 2004 по 2013 год. С 2000 по 2005 год встречалась с актером Леонардо Ди Каприо.

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Майя Пономаренко
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