Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч

Anadolu: число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч человек. Об этом сообщило местное агентство Anadolu, ссылаясь на Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Отмечается, что число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека. Издание Hurriyet со ссылкой на AFAD указало, что количество пострадавших практически достигло 63 тысяч человек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует устранить последствия землетрясения в течение года. На начальном этапе власти выделят десять тысяч лир — порядка 530 долларов — каждой пострадавшей семье.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, сильнейшее на территории страны с 1939 года. Подземные толчки ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке и Ливане. В Турции объявлен общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, который продлится до 12 февраля включительно.