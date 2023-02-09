На российской стройке произошел взрыв газа

При взрыве газа на стройке в Нижнем Новгороде пострадали два человека

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на стройке произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным авторов канала, из-за взрыва пострадали двое рабочих — их в состоянии средней степени тяжести доставили с ожогами в Приволжский исследовательский медицинский университет. Стройка, где произошло ЧП, находится на улице Правдинской.

За минувшие сутки взрывы газа случились в двух регионах России. Рано утром 7 февраля газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска, в результате частично обрушились два подъезда, в которых были не менее 30 квартир. Погибли, по последним данным, пять человек, пострадали девять, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В этот же день газовый баллон взорвался в подвальном помещении кафе в Уфе. Пострадали пять человек. Известно, что за день до пожара в российском городе в указанное помещение привезли пропановый баллон, который впоследствии и взорвался.