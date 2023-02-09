Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 9 февраля 2023Россия

Российские войска ликвидировали свыше 85 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 85 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Войска российской группировки «Восток» за сутки ликвидировали свыше 85 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, удар был нанесен по живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Водяного и Угледара Донецкой народной республики (ДНР). В результате противник также потерял один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе Угледара был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавил Конашенков.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8302 единицы военной автомобильной спецтехники, 4034 орудия полевой артиллерии и минометов, 1012 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7798 боевых бронемашин, 403 зенитных ракетных комплекса, 3057 беспилотника, 384 самолета и 206 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь Украина потеряла более 6,5 тысячи военнослужащих. Он также сообщил, что за месяц ВСУ лишились 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Госдума захотела обратиться в ООН из-за фактов о подрыве «Северных потоков»
Угрожавшего беременной женщине автоугонщика застрелили в Подмосковье
Украина призвала SpaceX выбрать сторону
Google показала Android 14
Россиянка выкинула голую годовалую дочь в снег
Россию лишили еще одного международного турнира
В МЧС рассказали о поисках российской семьи в турецком городе
Российские войска ликвидировали свыше 85 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении
В Киеве зафиксировали многократное превышение нормы загрязнения воздуха
Российские войска поразили четыре бригады ВСУ на краснолиманском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.