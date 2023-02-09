Российские войска ликвидировали свыше 85 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 85 бойцов ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Войска российской группировки «Восток» за сутки ликвидировали свыше 85 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, удар был нанесен по живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе Водяного и Угледара Донецкой народной республики (ДНР). В результате противник также потерял один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районе Угледара был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8302 единицы военной автомобильной спецтехники, 4034 орудия полевой артиллерии и минометов, 1012 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7798 боевых бронемашин, 403 зенитных ракетных комплекса, 3057 беспилотника, 384 самолета и 206 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь Украина потеряла более 6,5 тысячи военнослужащих. Он также сообщил, что за месяц ВСУ лишились 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.