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21:41, 9 февраля 2023Россия

МИД упрекнул Запад в давлении на африканские страны

МИД заявил о давлении Запада на страны, желающие участвовать в саммите «Россия-Африка»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите «Россия-Африка», оказывается давление со стороны стран Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, руководитель секретариата Форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, заявления западных политиков, указывающих на это, есть в открытых источниках: интернете и СМИ. Озеров отметил, что такое положение дел не вызывает восторг у африканских государств.

«Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам», — добавил он.

Проведение второго саммита «Россия-Африка» запланировано на июль 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Россия надеется запустить прямое авиасообщение с ЮАР к лету 2023 года. Как отмечал Озеров, запуск прямого авиасообщения будет способствовать развитию туризма между странами.

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Екатерина Подвигина
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