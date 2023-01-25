Россия захотела запустить прямые рейсы с ЮАР

МИД РФ: Россия надеется запустить прямое авиасообщение с ЮАР к лету 2023 года

Россия захотела запустить прямые рейсы с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) ко второму саммиту «Россия-Африка», который состоится летом 2023 года. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Так, по мнению посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства и руководителя секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олега Озерова, запуск прямого авиасообщения будет способствовать развитию туризма между странами. «Если нам удастся, и мы надеемся запустить к саммиту, скажем, прямые рейсы в Южную Африку — поедут туристы, это будет одним из факторов, который, во-первых, разрушает пропагандистские стереотипы», — добавил он.