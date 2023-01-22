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11:34, 22 января 2023Путешествия

Россия приготовилась к запуску прямого авиасообщения с ЮАР

Посол ЮАР в Москве: обсуждаем запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind

Фото: Shutterstock

ЮАР обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской Nordwind, сказал РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.

«В конце февраля 2022 года мы должны были запустить 4 прямых рейса, один из них в Кейптаун, потому что русским нравится этот город. Наш департамент транспорта обсуждал с российским транспортным министерством рейсы "Аэрофлота", потом нам сообщили, что было принято решение, что это будет компания Nordwind», — отметил он.

Макетука сказал, что ждет, когда российская сторона сообщит о готовности Nordwind. Пока речь идет о пассажирских рейсах для развития туризма.

Ранее российским путешественникам предложили слетать в ЮАР зимой за 24,5 тысячи рублей. Так, наиболее бюджетный вариант перелета предлагает национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways: билет по маршруту Москва — Абу-ДабиЙоханнесбург с вылетом из столичного аэропорта Шереметьево обойдется туристу в 24,5 тысячи рублей. Время в пути составит около 19 часов.

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Платон Щукин
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