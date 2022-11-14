Россиянам предложили бюджетно слетать в популярную африканскую страну

Tourdom: билет из Москвы в Йоханнесбург в декабре обойдется в 24,5 тысячи рублей

Российским путешественникам предложили слетать в ЮАР зимой за 24,5 тысячи рублей. Соответствующей информацией поделились эксперты портала Tourdom, которые проанализировали тарифы на перелеты различных авиакомпаний.

Так, наиболее бюджетный вариант перелета предлагает национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways — билет по маршруту Москва — Абу-Даби — Йоханнесбург с вылетом из столичного аэропорта Шереметьево 3 декабря обойдется туристу в 24,5 тысячи рублей. Время в пути составит около 19 часов.

Также улететь в популярную африканскую страну россияне могут с перевозчиком Ethiopian Airlines. Рейс до столицы ЮАР с вылетом 1 декабря обойдется путешественникам в 34,3 тысячи рублей на одного человека. Кроме того, выгодный вариант перелета из Москвы в Йоханнесбург предлагает компания Flydubai — цена проездных документов на 4 декабря стартует от 58,2 тысячи рублей.

Помимо Москвы в южноафриканские города можно улететь, в частности, из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга со стыковками в Дубае, Стамбуле, Аддис-Абебе. Дорога с одной пересадкой занимает до 27 часов при стоимости билетов до 94 тысяч рублей на одного. При выборе маршрута с двумя пересадками можно найти вариант от 30 тысяч рублей.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России предложили соотечественникам провести Новый год в Африке по доступным ценам. По данным туроператоров, наибольшей популярностью у россиян пользуются Танзания, Кения и ЮАР.