Россиянка посетила опасную страну на Карибах и удивилась знающим русский военным

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула в Венесуэле и рассказала о военных на улицах

Российская туристка посетила Венесуэлу, которая считается одной из самых опасных стран в мире, и удивилась количеству охраны и военных на улицах. Впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Туристка рассказала, что отдыхала в пятизвездочном отеле на карибском острове Маргарита — тур «все включено» на 10 дней обошелся ей в 230 тысяч рублей на двоих. Путешественницу порадовало, что в гостинице знали русский язык: им владел персонал (сотрудник ресепшн и гид туроператора), а также на русском дублировались блюда в меню ресторана.

«Один раз было неожиданно: военный местной армии на чистом русском языке обратился к нам, чтобы поинтересоваться, как у нас дела и все ли нам нравится», — поделилась удивившим ее случаем читательница портала.

Отмечая обстановку на улицах, россиянка призналась, что охраны и военных действительно много: например, полицейские часто проверяют документы у иностранцев или интересуются их маршрутом. Тем не менее девушка считает, что «гиды излишне запугивают туристов, не давая им возможности прогуляться самостоятельно». Так, через несколько дней после приезда путешественники одни отправились на такси в Пампатар, где понаблюдали за пеликанами на пляже и побывали в замке Сан-Карлос-де-Борромео.

«Перед самым отъездом мы уже освоились. Свободно освоили заказ такси (кстати, за ожидание тут денег не берут, если вас нужно подождать, просто скажите). Ходили в местные рестораны, покупали сувениры и даже торговались. Отдых нам очень понравился. Колоритно, необычно, красиво!» — заключила россиянка.

Ранее в декабре 2022 года Венесуэла освободила прибывающих в страну туристов от сдачи ПЦР-тестирования по прилете. Остальные правила остаются в силе: привитые туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации против COVID-19, непривитые — отрицательный тест на коронавирус.