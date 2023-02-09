СК проверит школу после новости «Ленты.ру» о видео с насилием над подростком

Глава СК Бастрыкин поручил проверить школу после новости «Ленты.ру» о насилии над учеником

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить сотрудников школы в Калининградской области после новости «Ленты.ру» о насилии над одним из учеников. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Глава СК направил соответствующее поручение руководителю регионального следственного управления. Предположительно, действие происходит в одной из школ области. Организована процессуальная проверка.

8 февраля в редакцию «Ленты.ру» поступили четыре видео, на которых сняты издевательства подростков над одноклассником. Приславший их читатель уточнил, что действие происходит в МОУ СОШ № 2 города Неман Калининградской области.

9 февраля читатель «Ленты.ру», который прислал ролики, пояснил, что они уже некоторое время распространяются среди подростков. Школьники утверждают, что издевательства над ребенком могли продолжаться несколько лет.

На одной из записей буллинг происходит в присутствии учителя, однако женщина, вероятно, не замечает этого. На другой одноклассник пытается придушить подростка, взяв в захват, на третьей его толкают в школьном коридоре и не дают уйти. Из отрывка четвертого ролика следует, что из рюкзака юноши выбросили вещи — он собирает учебники с пола с нецензурной бранью. К некоторым видео добавлены визуальные эффекты и музыка.

Неизвестно, действительно ли ролики сняты в школе № 2 города Неман. Директор школы не ответила на запрос «Ленты.ру», с управлением образования администрации Неманского городского округа, а также с начальником отдела образования связаться не удалось.