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15:04, 9 февраля 2023Россия

СК проверит школу после новости «Ленты.ру» о видео с насилием над подростком

Глава СК Бастрыкин поручил проверить школу после новости «Ленты.ру» о насилии над учеником

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить сотрудников школы в Калининградской области после новости «Ленты.ру» о насилии над одним из учеников. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Глава СК направил соответствующее поручение руководителю регионального следственного управления. Предположительно, действие происходит в одной из школ области. Организована процессуальная проверка.

8 февраля в редакцию «Ленты.ру» поступили четыре видео, на которых сняты издевательства подростков над одноклассником. Приславший их читатель уточнил, что действие происходит в МОУ СОШ № 2 города Неман Калининградской области.

9 февраля читатель «Ленты.ру», который прислал ролики, пояснил, что они уже некоторое время распространяются среди подростков. Школьники утверждают, что издевательства над ребенком могли продолжаться несколько лет.

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На одной из записей буллинг происходит в присутствии учителя, однако женщина, вероятно, не замечает этого. На другой одноклассник пытается придушить подростка, взяв в захват, на третьей его толкают в школьном коридоре и не дают уйти. Из отрывка четвертого ролика следует, что из рюкзака юноши выбросили вещи — он собирает учебники с пола с нецензурной бранью. К некоторым видео добавлены визуальные эффекты и музыка.

Неизвестно, действительно ли ролики сняты в школе № 2 города Неман. Директор школы не ответила на запрос «Ленты.ру», с управлением образования администрации Неманского городского округа, а также с начальником отдела образования связаться не удалось.

Майя Гавашели
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