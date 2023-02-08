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16:12, 8 февраля 2023Россия

Российские школьники ради видео издевались над сверстником при учителе

Российские школьники сняли на видео издевательства над одноклассником при учителе

Российские школьники сняли издевательства над сверстником на видео. Ролики прислал «Ленте.ру» читатель, указав, что они были сделаны в МОУ СОШ №2 города Неман Калининградской области.

На одной записи буллинг происходит в классе во время урока, но учитель, вероятно, не замечает этого. На другой одноклассник пытается придушить школьника, взяв его в захват. На третьем видео показано, что двое учеников толкают подростка в школьном коридоре, хватают его и не дают вырваться. Из отрывка четвертой записи следует, что обидчики выбросили вещи из рюкзака юноши.

Некоторые видео отредактированы — к ним добавлены визуальные эффекты и музыка, популярная в соцсетях, ориентированных на видеоконтент.

Действительно ли ролики были сняты в школе №2 города Немана и в каком классе учатся подростки, неизвестно. С управлением образования администрации Неманского городского округа, а также с начальником отдела образования связаться не удалось. «Лента.ру» также обратилась к директору школы №2, однако ответ не получила.

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7 февраля стало известно, что в подмосковных Химках пятиклассница напала на сверстницу с ножом в школьном туалете. На лице пострадавшей насчитали 26 ножевых ранений, а на теле — 20 глубоких порезов, она находится в крайне тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

Майя Гавашели
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