Володин назвал Байдена террористом из-за расследования о «Северных потоках»

Володин назвал Байдена террористом, отдавшим приказ на уничтожение «Северных потоков»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента США Джо Байдена «террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров». Об этом политик написал в Telegram.

Таким образом Володин отреагировал на расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности американских властей к подрыву «Северных потоков». По словам журналиста, водолазы армии США под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили под газопроводы дистанционно активируемые взрывные устройства.

«Это стало акцией устрашения своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», — заявил спикер Госдумы. По его мнению, выявленные факты должны стать основой для международного расследования и последующего привлечения к ответственности Байдена и других ответственных за взрыв с выплатой компенсаций пострадавшим от теракта странам.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пояснили, что не могут подтвердить информацию, что взрывы на газопроводах «Северный поток» провели США. Заместитель генсека Фархан Хак заявил, что у него, как и у всей организации, нет возможности проверить заявление Сеймура Херша.