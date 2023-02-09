Названо препятствие в поставках Украине американских истребителей

Эксперт Литовкин: у Киева нет нужного оборудования для работы с истребителями из США

Украинская военная инфраструктура не обладает достаточным потенциалом для применения американских истребителей, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Белом доме не исключают возможности поставок Киеву боевых самолетов.

«Поставка истребителей никак не повлияет на ход боевых действий на Украине. Чтобы поставить истребители Украине, в стране как минимум должны быть аэродромы соответствующие, а сегодня на Украине нет ни одного аэродрома. Во-вторых, аэродромы должны быть оборудованы необходимыми компонентами: диспетчерской вышкой, радиолокационной станцией, эксплуатационной частью, складами с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и так далее — это очень большое количество оборудования. Летчики же должны уметь пилотировать такой самолет, а для этого надо минимум год тренироваться», — сказал эксперт.

При этом Литовкин исключил возможность того, что самолеты-истребители могут стать прикрытием для новых танков, поставку на Украину которых ранее анонсировал ряд западных стран.

«Маловероятно, что истребители смогут обеспечить безопасность танков. Истребители летят очень быстро, а танки по полю идут очень медленно. Как прикрытие с воздуха более эффективны беспилотные летательные аппараты и вертолеты, боевые машины пехоты, стрелки. Истребители же служат другой цели: завоевать господство в воздухе», — объяснил специалист.

Ранее СМИ со ссылкой на Блинкена писали, что в администрации президента США Джо Байдена не исключают предоставления Украине самолетов-истребителей, несмотря на то что внутри Белого дома есть противоречия на этот счет.

«На каждом этапе пути, по мере того как менялись потребности, менялось и то, что мы предоставили Украине. И совсем недавно это произошло с решением предоставить танки Abrams, и, конечно же, Германия предоставила танки Leopard, а другие европейцы сделали то же самое», — заявил госсекретарь.