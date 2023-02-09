Названа самая популярная версия Windows среди геймеров

Windows 10 осталась самой популярной ОС среди геймеров, по данным Steam

Windows 10 осталась самой востребованной операционной системой среди пользователей Steam. Об этом сообщает издание Ghacks.

По данным игровой площадки, 63,51 процента всех пользователей Steam предпочли устаревшую Windows 10. На втором месте расположилась Windows 11, которая имеет долю 30,33 процента. Уточняется, что актуальная ОС впервые преодолела отметку в 30 процентов после своего запуска в октябре 2021 года.

Сообщается, что за январь доля Windows 10 сократилась на 1,91 процент, тогда как доля Windows 11 увеличилась примерно на столько же. По словам специалистов, в будущем устаревшая Windows 10 будет постепенно терять популярность среди пользователей. Это связано в том числе из-за прекращения продажи лицензий на Windows 10.

Журналисты отметили, что успех вышедшей в 2015 году операционной системы среди геймеров связан с тем, что пользователи игровых компьютеров нуждаются в максимальной производительности. Считается, что Windows 11 может ограничивать мощность некоторых процессоров и видеокарт, также Windows 10 является более стабильной. Кроме того, новые функции для гейминга, которые были анонсированы в Windows 11, до сих пор не появились в современных играх.

Ранее исследователи из Statcounter назвали Windows 10 самой популярной операционной системой от Microsoft. Доля устаревшей ОС в январе 2023 года составила почти 69 процентов, доля Windows 11 — 18 процентов.