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08:12, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о скором начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

В Киеве уверены, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в 2023 году

Фото: Unsplash

Украинские официальные лица настаивают на том, чтобы начать переговоры о членстве республики в Евросоюзе в ближайшие месяцы. По словам собеседников Reuters в Киеве, обсуждение может начаться совсем скоро, возможно, даже в этом году.

В то время как некоторые страны-члены ЕС хотят «поднять моральный дух Украины», другие гораздо более осторожны. Европейские чиновники подчеркивают, что потенциальные члены сообщества должны соответствовать ряду критериев, таких как борьба с коррупцией, прежде чем переговоры в принципе смогут начаться. Поэтому подтвердить, что обсуждения вокруг членства Украины начнутся в 2023-м, пока нельзя.

Ранее сам глава государства Владимир Зеленский говорил, что такие переговоры — одна из главных целей Киева. На саммите стран ЕС в начале февраля Украина представила прогресс выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

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Алевтина Запольская
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