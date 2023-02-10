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09:24, 10 февраля 2023Путешествия

Попытка раскрыть загадочную смерть туристки на Бали обернулась провалом

Вскрытие тела погибшей в ноябре на Бали австралийки не раскрыло причины смерти

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Вскрытие тела австралийской туристки, найденной мертвой в ванне в отеле на Бали, завело следователей в тупик. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что в больнице Сангла на Бали провели вскрытие тела 25-летней Ниам Финнеран Лоадер (Niamh Finneran Loader), погибшей при загадочных обстоятельствах на острове в ноябре 2022 года. Однако попытка продвинуться в расследовании причин смерти девушки обернулась провалом — по словам начальника полиции Денпасара Бамбанга Юго Памунгкаса, процедура не дала никаких результатов.

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«Мы получили отчет о вскрытии и допросили судмедэксперта. Но он не смог определить причину смерти на основании результатов токсикологических и патологоанатомических исследований», — раскрыл результаты экспертизы Памунгкас.

Отец девушки заявил, что полиция продолжает расследование: пока офицеры осмотрели номер, в котором остановилась Лоадер, и опросили семь человек, контактировавших с ней, включая персонал гостиницы, дантиста и татуировщика.

В декабре 2022 года туристка из Австралии Ниам Финнеран Лоудер прилетела на Бали, чтобы сделать стоматологическую процедуру. После похода к зубному девушка пожаловалась родителям, что осталась недовольна лечением. Спустя какое-то время ее нашли мертвой в ванне номера отеля — тело путешественницы случайно обнаружили сотрудники гостиницы, которые пришли чинить кондиционер.

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Дарья Рыбак
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