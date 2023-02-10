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22:28, 10 февраля 2023Мир

Байден запросит у Конгресса рекордный оборонный бюджет

Politico: Байден запросит у конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024 год

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд сообщил о намерении администрации президента США Джо Байдена запросить у Конгресса рекордный оборонный бюджет на 2024 год. Заявление приводит американское издание Politico.

По его словам, ожидается, что сумма превысит размер оборонного бюджета прошлого года, который составил 858 миллиардов долларов.

Маккорд подчеркнул, что министерство обороны США выделит средства для пополнение запасов боеприпасов и поддержку Украины в конфликте.

Высокопоставленный представитель Пентагона добавил, что объем бюджета закладывается на случай сокращений в итоговой версии документа, которые могут быть внесены по требованию членов Конгресса.

В декабре прошлого года палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год объемом 858 миллиардов долларов. За его принятие проголосовали 323 члена нижней палаты американского парламента. Утвержденная сумма военных расходов оказалась на 45 миллиардов долларов больше, чем предлагал Байден.

Марина Совина
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