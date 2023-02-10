Россиянам перечислили удешевляющие образ предметы гардероба

Преподаватель по этикету Рогова призвала не носить поддельные аксессуары люксовых брендов

Преподаватель по этикету Алевтина Рогова перечислила россиянам предметы гардероба, которые удешевляют образ. Соответствующий комментарий эксперта приводит радиостанция «Говорит Москва».

Специалист призвала не носить поддельные одежду и аксессуары люксовых брендов, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. По ее словам, окружающие могут заметить разницу между оригинальным изделием известной марки и его копией.

«Мы не настолько богаты, чтобы носить дешевые вещи. Если уж очень хочется какой-то бренд — напрягайся, приобретай такую вещь. У нас есть хорошая одежда отечественных производителей. В наше время глупо гоняться за брендами, даже несерьезно», — считает Рогова.

В заключение эксперт рассказала о правилах внешнего вида на деловых переговорах. По ее словам, не стоит надевать на встречи с партнерами одежду известных марок, поскольку не все из них оценят дороговизну нарядов. «Для кого-то — это супер, а для кого-то — вчерашний день. В деловой жизни бренды в одежде не должны звучать», — пояснила она.

В сентябре 2022 года блогерша Антония Хайэм назвала пять типов платьев, которые никогда не будет носить элегантная женщина. В составленный экспертом по моде антирейтинг вещей, которые портят образ, попали, в частности, платья с вырезами и обтягивающие бандажные платья.