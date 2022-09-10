Эксперт по моде назвала пять типов удешевляющих образ платьев

Блогерша Хайэм заявила, что платья из денима портят элегантный образ женщины

Блогерша Антония Хайэм назвала пять типов платьев, которые никогда не будет носить элегантная женщина. Об этом женщина рассказала в TikTok, сообщает The Sun.

В первую очередь в составленный экспертом по моде антирейтинг вещей, которые портят образ, попали платья с вырезами, несмотря на их популярность сегодня. Другим видом одежды, которая удешевляет образ, Хайэм считает платья из денима. Третье платье, которое убавляет очков в элегантности — обтягивающее бандажное платье. Модный дом Hervé Léger сделал их главным предметом гардероба в начале 2000-х, но блогерша рекомендует убрать их подальше.

Платья-футболки — находка для многих в летнее время в силу своего удобства. Но, по словам эксперта, они не добавляют изысканности облику. Пятую строку антирейтинга занимают платья с высоким разрезом. По словам Хайэм, их избегают многие женщины.

В комментариях к опубликованному в блоге Хайэм видео не все пользователи согласились с ее мнением. «В одном из видео Анна сказала, что мы можем носить джинсовые платья», — написала одна из пользовательниц. «У меня есть все эти платья», — отметила другая. «У меня есть несколько ужасных платьев. Хуже всего цветные принты!» — подчеркнула третья.

Ранее сообщалось, что популярная блогерша Антония Хайэм перечислила летние предметы гардероба, которые визуально удешевляют образ женщины. Модный эксперт призвала зрителей отказаться от кроп-топов и резиновых сабо бренда Crocs.

