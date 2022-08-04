Блогерша перечислила удешевляющую образ женщины летнюю одежду

Блогерша Хайэм заявила, что кроп-топы и сабо Crocs удешевляют образ женщины

Популярная блогерша Антония Хайэм перечислила летние предметы гардероба, которые визуально удешевляют образ женщины. Роликом на эту тему она поделилась на своей странице в TikTok.

В первую очередь модный эксперт призвала зрителей отказаться от кроп-топов несмотря на их широкую популярность. Кроме того, испортить внешний вид способны резиновые сабо бренда Crocs, которые, по ее мнению, подходят исключительно для пляжного отдыха.

В антирейтинг вещей попали джинсовые шорты, а также майки и топы-бралеты. Тиктокерша считает, что указанная одежда не подходит для женщин, которые стремятся выглядеть элегантно. «Пожалуйста, перестаньте носить сандалии Birkenstock и цветастые комбинезоны из супермаркетов», — заключила Хайэм.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала более 500 тысяч просмотров. Пользователи сети поблагодарили ее за советы в комментариях под видео. «Да, ты права», «Наконец-то кто-то это сказал», «Спасибо большое!», «Прекрасные советы», «Благодарю тебя», — писали они.

В июле редакторы журнала Grazia перечислили вышедшие из моды фасоны рубашек. По мнению экспертов, антитрендами являются популярные десять лет назад приталенные модели, а также варианты из теплой клетчатой ткани и денима. По мнению журналистов, они удешевляют образ.