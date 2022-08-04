Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша перечислила удешевляющую образ женщины летнюю одежду

Блогерша Хайэм заявила, что кроп-топы и сабо Crocs удешевляют образ женщины

Фото: Donald Giannatti / Unsplash

Популярная блогерша Антония Хайэм перечислила летние предметы гардероба, которые визуально удешевляют образ женщины. Роликом на эту тему она поделилась на своей странице в TikTok.

В первую очередь модный эксперт призвала зрителей отказаться от кроп-топов несмотря на их широкую популярность. Кроме того, испортить внешний вид способны резиновые сабо бренда Crocs, которые, по ее мнению, подходят исключительно для пляжного отдыха.

Материалы по теме:
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года. Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться иконой стиля?
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года.Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться иконой стиля?
31 июля 2022

В антирейтинг вещей попали джинсовые шорты, а также майки и топы-бралеты. Тиктокерша считает, что указанная одежда не подходит для женщин, которые стремятся выглядеть элегантно. «Пожалуйста, перестаньте носить сандалии Birkenstock и цветастые комбинезоны из супермаркетов», — заключила Хайэм.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала более 500 тысяч просмотров. Пользователи сети поблагодарили ее за советы в комментариях под видео. «Да, ты права», «Наконец-то кто-то это сказал», «Спасибо большое!», «Прекрасные советы», «Благодарю тебя», — писали они.

В июле редакторы журнала Grazia перечислили вышедшие из моды фасоны рубашек. По мнению экспертов, антитрендами являются популярные десять лет назад приталенные модели, а также варианты из теплой клетчатой ткани и денима. По мнению журналистов, они удешевляют образ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В «Газпроме» сочли невозможной поставку турбины для «Северного потока» в Россию
Блогерша перечислила удешевляющую образ женщины летнюю одежду
Участники «Сахалина-2» решили изучить решение России о новом операторе
В России заявили о желании Киева разместить военнопленных именно в СИЗО Еленовки
В США оценили возможность начала войны Китая с Тайванем из-за визита Пелоси
Байден поприветствовал решение Сената США о расширении НАТО
Украину обвинили в нарушении законов ведения войны
В России предложили ввести налоговый возврат для некоторых пенсионеров
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Раскрыта необычная способность аппендицита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.