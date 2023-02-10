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00:45, 10 февраля 2023Россия

Число погибших после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске выросло до 14

«Известия»: число погибших при взрыве в доме в Новосибирске выросло до 14
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Число погибших при взрыве газа в жилом доме Заельцевском районе Новосибирска возросло до 14 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

«Найдено тело еще одного погибшего», — цитирует издание своего собеседника.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим жильцам пятиэтажки. Глава региона также выразил соболезнования семьям жертв.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Новосибирские власти назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели продолжают разбор завалов. К месту происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

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Екатерина Подвигина
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