WP: Украина признала получение от США данных о целях для ракетных ударов HIMARS

Американские военные передают координаты для ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским позициям. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Три украинских должностных лица признались, что при нанесении ударов ВСУ в большей части случаев используют предоставленные Вашингтоном или его союзниками данные о месторасположении целей. Сам же процесс выглядит следующим образом: украинские военные определяют цели и запрашивают точные координаты у американских партнеров. Однако Пентагон не всегда отвечает на запрос, и в этом случае огонь не открывается.

Высокопоставленный украинский чиновник добавил, что наведение осуществляется через американское оборудование на территории одной из стран НАТО. «Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине», — резюмирует издание.

28 января Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в ЛНР из HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал.

Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал, что США являются прямым соучастником этого военного преступления Украины. Дипломат объяснил, что удар по гражданскому объекту был нанесен поставленными Вашингтоном на Украину ракетами, при этом обстрел больницы был согласован с США. «Налогоплательщики США должны знать, как используются их деньги», — заявил Полянский.