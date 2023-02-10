В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта

Власти Днепропетровской области заявили о серьезном повреждении энергетического объекта

В Днепропетровской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

«В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения» — сообщил он.

Ранее в украинском городе Днепре был слышен взрыв. Как сообщалось, в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сирены также звучали в восточных регионах Украины: в Харьковской, Полтавской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей. Местные жители в социальных сетях отмечают, что над Днепром после взрыва видно зарево.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов предупредил население о возможных перебоях с тепло- и водоснабжением после взрывов. По его словам, уточняется информация о разрушении объектов инфраструктуры.