19-летнюю велогонщицу сбил грузовик во время тренировки

19-летнюю испанскую велогонщицу Эстелу Домингес сбил грузовик во время тренировки

Испанская велогонщица Эстела Домингес погибла во время тренировки в провинции Саламанка. Об этом сообщает Marca.

19-летнюю спортсменку сбил грузовик на выезде из промзоны Вилларес. Авария произошла 9 февраля вечером. На место происшествия прибыли медики, однако спасти Домингес не удалось. Предположительно, водитель не заметил велогонщицу из-за солнечного блика.

Домингес — участница Кубка мира по велокроссу 2023 года. Она готовилась к своему дебютному сезону в составе профессиональной команды Sopela. Спортсменка была дочерью испанского велогонщика Хуана Карлоса Домингеса, выступавшего в 1990-е годы.