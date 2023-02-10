Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|22-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
06:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:50, 10 февраля 2023Спорт

19-летнюю велогонщицу сбил грузовик во время тренировки

19-летнюю испанскую велогонщицу Эстелу Домингес сбил грузовик во время тренировки

Фото: unsplash

Испанская велогонщица Эстела Домингес погибла во время тренировки в провинции Саламанка. Об этом сообщает Marca.

19-летнюю спортсменку сбил грузовик на выезде из промзоны Вилларес. Авария произошла 9 февраля вечером. На место происшествия прибыли медики, однако спасти Домингес не удалось. Предположительно, водитель не заметил велогонщицу из-за солнечного блика.

Домингес — участница Кубка мира по велокроссу 2023 года. Она готовилась к своему дебютному сезону в составе профессиональной команды Sopela. Спортсменка была дочерью испанского велогонщика Хуана Карлоса Домингеса, выступавшего в 1990-е годы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Стрельцов
Комментарии отключены
Последние новости
Медведев назвал пять проблем Байдена на президентском посту
Стало известно об обстреле приграничного российского региона из HIMARS
Опубликованы спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции
В Турции изменили дату встречи по газовому хабу
На Украине начались обыски в таможенной службе
Столичная пенсионерка возглавила банду автоподставщиков в Подмосковье
Популярный iPhone подешевел в России
Бывшего игрока сборной Австрии по футболу застрелили на улице в Вене
Россия приняла решение сократить добычу нефти
Стало известно о взрывах в нескольких украинских регионах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.