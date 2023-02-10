Посол России назвал главный довод сторонников накачки Киева оружием в Швейцарии

Посол Гармонин заявил, что сторонники накачки Киева оружием хотят загрузить ВПК Швейцарии

Сторонники накачки киевского режима оружием в Швейцарии в первую очередь хотят обеспечить загрузку военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Главный довод поддерживающих данную идею политиков назвал посол России в Берне Сергей Гармонин в интервью РИА Новости.

«Весьма прискорбно, что сторонники накачки киевского режима оружием без обиняков в качестве основного довода выдвигают необходимость обеспечения полной загрузки мощностей соответствующих предприятий швейцарского ВПК и полной занятости», — заявил российский дипломат.

По его словам, в последнее время в швейцарском парламенте все чаще происходят дискуссии о предоставлении третьим странам возможности реэкспортировать на Украину оружие и боеприпасы, которые были произведены на территории Швейцарии. При этом зачастую сторонники таких мер настаивают, что решение необходимо принять как можно скорее.

Ранее в феврале Reuters сообщил, что Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину, из-за давления, которое на нее оказывается.