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10:34, 10 февраля 2023Россия

Группа дронов попыталась атаковать Брянский аэропорт

Mash: группа беспилотников ВСУ пыталась атаковать Брянский международный аэропорт

Фото: Libkos / AP

Группа беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние два дня второй раз пыталась атаковать Брянский международный аэропорт. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, дроны со взрывчаткой были запущены в сторону аэропорта Брянск утром в пятницу, 10 февраля. Украинские беспилотники двигались на малой высоте, их удалось засечь и уничтожить российским средствам противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Повреждений также удалось избежать.

Анна Щербакова
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