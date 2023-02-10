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18:43, 10 февраля 2023Из жизни

Обворовавший магазин мужчина оставил банковскую карту на месте преступления

Fox 35: мужчина похитил собачий корм из магазина и попался из-за забытой банковской карты

Фото: Flagler County Sheriff's Office

Житель американского города Палм-Кост, штат Флорида, ворвался на автомобильную заправку, похитил собачий корм и попался из-за того, что оставил на стойке возле кассы кредитную карточку. Об этом сообщает Fox 35.

Ранним утром 21-летний Лантц Куртц вошел в помещение закрытого магазина на автомобильной заправке через задний вход и украл несколько предметов. Вскоре на сигнал тревоги прибыли полицейские. Они обыскали место преступления и нашли забытую банковскую карту на имя Лантца Куртца, которая лежала на стойке рядом с кассой.

На записи с камеры наблюдения было видно, как проникший в помещение мужчина похищает корм для собак, антифриз, устройство для курения табака и сигариллы. Обворовав магазин, преступник открывает замок на входной двери и выходит.

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Полицейские нашли его в стоявшей на заправке машине и задержали. Мужчина признался в том, что вломился в помещение магазина и забрал товары.

Когда его спросили, почему он оставил банковскую карту, он ответил: «Чтобы я смог вернуться позже и расплатиться. Чтобы они знали мое имя. Я не хотел ничего воровать, это незаконно. Я не знаю, учат ли вас, ребята, этому». Куртца арестовали и предъявили ему обвинения в вооруженном ограблении и краже. Его отпустили под залог в 10 тысяч долларов.

«Видимо, ему очень нужны были эти товары, раз он ворвался в закрытый магазин и взял их. Тот факт, что он оставил банковскую карту, не освобождает его от ответственности за кражу или ограбление», — заявил шериф Рик Стали.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида ограбил банк и магазин при автомобильной заправке в городе Орландо и объяснил свои действия скукой. В ходе обоих ограблений мужчина был в одной и той же черной шапке с надписью «Полиция» и солнечных очках.

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Алиса Дмитриева
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