На шоссе в Москве мужчину насмерть придавило двумя грузовиками

На Ленинградском шоссе в Москве водителя «Газели» насмерть придавило двумя грузовиками

В Москве на Ленинградском шоссе мужчину насмерть зажало между двумя «Газелями». Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По данным ГИБДД, два грузовых автомобиля остановились посреди шоссе для буксировки одного из них. Автомобиль такси на большой скорости влетел в два стоявших грузовика — в этот момент между ними находился человек, который погиб. Пострадал водитель такси.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале столичного Дептранса, запечатлен момент аварии. По данным департамента, автомобильное движение в районе аварии уже восстановлено, но после ДТП движение временно осуществлялось по двум полосам из пяти.

Ранее в Москве самосвал смял такси с пассажиром. В результате погибла женщина, сидевшая в автомобиле, и водитель такси. Вероятной причиной аварии в центре Москвы, в результате которой было раздавлено такси с водителем и пассажиром, мог стать отказ тормозов у грузовика.