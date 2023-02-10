Женщина уронила телефон в могилу во время похорон

The Sun: женщина уронила телефон в могилу с гробом и достала его

Сотрудница похоронного бюро рассказала, что во время похорон уронила в могилу телефон и самостоятельно достала его. Об этом сообщает The Sun.

Женщина по имени Лорен опубликовала в TikTok видео, на котором продемонстрировала, как она спускается в могилу и опирается одной рукой на лежащий на дне гроб. Два человека держат женщину за ноги, пока она пытается дотянуться до чего-то в могиле.

«Вот так можно уронить телефон в могилу бабушки. Никто не пострадал при съемке этого видео. Опубликовано в образовательных целях: вот поэтому и не следует вставать слишком близко к лежащему в могиле гробу», — говорится в подписи к видео.

Видео женщины развеселило пользователей соцсети. «Это примерно как поймать букет на свадьбе... Ты следующий?» — написал один из них. «Я сделаю стикеры с надписью: "Ты следующий"», — ответила Лорен. «Последняя попытка бабушки заставить тебя отвлечься от телефона», — пошутил еще один пользователь. «Наверно, я отправлюсь в ад, но я слишком громко смеялся над этим», — прокомментировал видео еще один подписчик.

Некоторые из них поделились похожими историями. «Я пришла на каблуках, к которым не привыкла, и упала!» — рассказала еще одна пользовательница. Еще один подписчик признался, что аналогичный случай произошел с ним дважды за одни похороны. «Веселая история: моя двоюродная сестра сделала так на похоронах моего дяди, и его последние слова в ее адрес были о том, что ей не нужен телефон», — рассказал еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что жительница Техаса, США, предложила способ оставаться на связи с родными и друзьями после своих похорон и рассмешила пришедших на траурное мероприятие. После смерти женщины все пришедшие на похороны получили открытки, на которых было наклеено изображение доски для спиритических сеансов и подпись: «Остаемся на связи!»