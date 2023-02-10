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16:46, 10 февраля 2023Наука и техника

Серийное производство дронов «Шершень» начнут в апреле

Серийное производство гексакоптеров «Шершень» начнут в апреле 2023 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Серийное производство новейших гексакоптеров «Шершень» начнут в апреле 2023 года. Об этом руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М.А. Карцева Виталий Долгов сообщил ТАСС.

По его словам, «Шершень» проходит испытания, в ходе которых дрон уже совершил десять полетов. В ближайшее время инженеры проведут тесты целевого оборудования беспилотника и осуществят доработки корпуса.

«В целом гексакоптер почти готов. Выход на серийное производство "Шершня" запланирован на апрель, в неделю планируется производить по пять экземпляров», — сказал Долгов.

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Он добавил, что беспилотник планируют продемонстрировать представителям Министерства обороны России в апреле. В рамках демонстрации пройдут официальные испытания аппарата.

Ранее Долгов рассказал, что первую партию из пяти разведывательно-ударных дронов РУД-250 отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции.

В ноябре 2022 года дрон «Шершень» представили на выставке «Аэронет-2035» в Москве. Беспилотник может применяться для разгона незаконных массовых мероприятий и радиолокационной нагрузки дронов.

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Даниил Иринин
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