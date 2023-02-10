Американский журналист Хинкль заявил, что президент РФ Путин сделал мир многополярным

Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом в своем Twitter написал американский журналист Джексон Хинкль.

По его словам, российский лидер привел планету к многополярному миру.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многоплярность все равно утвердится. По его словам, цели мирового сообщества в борьбе с Западом — это как раз разрушение такой гегемонии. В этой связи Лавров рассказал о том, что страны Запада якобы пытаются замедлить процесс формирования многополярного мира и «максимально продлить свое привилегированное существование».

В октябре 2022 года телеканал Al Mayadeen указал, что конфликт на Украине дал Путину возможность добиться перемен, к которым он давно призывал. По утверждению журналитов, российский лидер желает добиться установления многополярного мира, и в связи с этим многие страны начинают отворачиваться от США, наблюдая проводимую Штатами «политику наглости и лжи», когда Вашингтон ведет себя как единоличный мировой правитель и полицейский, требуя исполнения своих приказов