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07:16, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

В США рассказали про измененный Путиным мир

Американский журналист Хинкль заявил, что президент РФ Путин сделал мир многополярным

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Мир перестал быть однополярным благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом в своем Twitter написал американский журналист Джексон Хинкль.

По его словам, российский лидер привел планету к многополярному миру.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что коллективный Запад во главе с США пытается удержать лидирующие позиции в мире, однако постепенно теряет их, поэтому многоплярность все равно утвердится. По его словам, цели мирового сообщества в борьбе с Западом — это как раз разрушение такой гегемонии. В этой связи Лавров рассказал о том, что страны Запада якобы пытаются замедлить процесс формирования многополярного мира и «максимально продлить свое привилегированное существование».

В октябре 2022 года телеканал Al Mayadeen указал, что конфликт на Украине дал Путину возможность добиться перемен, к которым он давно призывал. По утверждению журналитов, российский лидер желает добиться установления многополярного мира, и в связи с этим многие страны начинают отворачиваться от США, наблюдая проводимую Штатами «политику наглости и лжи», когда Вашингтон ведет себя как единоличный мировой правитель и полицейский, требуя исполнения своих приказов

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Марина Совина
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