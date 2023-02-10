Медведев назвал пять проблем Байдена на президентском посту

Зампред Совбеза России Медведев заявил о пяти проблемах Байдена на президентском посту

У президента США Джо Байдена, который собрался повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году, есть пять проблем, которые обнаружились во время его первого срока, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Их он перечислил их в своем Telegram-канале.

Политик указал, что, во-первых, американский президент путает даты и имена, а также теряется в своем офисе. Во-вторых, Байден оставляет на хранение в гараже личного дома секретные документы, в-третьих — выделил на поддержку Украины, о которой, по утверждению Медведева, не знают рядовые американцы, больше ста миллиардов долларов.