Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:42, 10 февраля 2023Россия

В Мелитополе заявили о повреждении инфраструктуры осколками ракет ВСУ

Власти Мелитополя: осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру города

Фото: Администрация города Мелитополя / Telegram

Власти Мелитополя Запорожской области заявили о повреждении гражданской инфраструктуры города осколками сбитых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале городской администрации.

По данным оперативных служб, затронута часть города в районе переулка Пролетарский. На место направлены пожарные части МЧС, следует из сообщения.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что поставки западных дальнобойных ракет Киеву делают актуальным вопрос отодвигания линии фронта на 150 километров. Он уточнил, что под угрозой находятся Энергодар, Мелитополь, Бердянск и Луганск.

1 февраля в Мелитополе произошел взрыв. Власти города призвали граждан сохранять спокойствие. Позже стало известно, что причиной прозвучавшего взрыва стала работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Словакии выступило за поставки истребителей Украине
В Молдавии назвали причину роспуска правительства страны
В Турции обнаружили дефекты в конструкции разрушенных при землетрясении зданий
Угонщика КАМАЗа с московской стройки поймали в аэропорту
Режиссер хоррора о Винни-Пухе создаст киновселенную с Бэмби и Питером Пэном
В Мелитополе заявили о повреждении инфраструктуры осколками ракет ВСУ
Российский военный рассказал о сдающихся в плен солдатах ВСУ
Голевая передача Кокорина помогла «Арису» победить в матче чемпионата Кипра
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения
В СПЧ раскрыли информацию о состоянии Сванидзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.