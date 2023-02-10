В Мелитополе заявили о повреждении инфраструктуры осколками ракет ВСУ

Власти Мелитополя: осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру города

Власти Мелитополя Запорожской области заявили о повреждении гражданской инфраструктуры города осколками сбитых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале городской администрации.

По данным оперативных служб, затронута часть города в районе переулка Пролетарский. На место направлены пожарные части МЧС, следует из сообщения.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что поставки западных дальнобойных ракет Киеву делают актуальным вопрос отодвигания линии фронта на 150 километров. Он уточнил, что под угрозой находятся Энергодар, Мелитополь, Бердянск и Луганск.

1 февраля в Мелитополе произошел взрыв. Власти города призвали граждан сохранять спокойствие. Позже стало известно, что причиной прозвучавшего взрыва стала работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом.