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16:30, 10 февраля 2023Мир

Китай уличил США в сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»

Представитель МИД КНР заявила о попытках США скрыть правду о подрыве «Северных потоков»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

США предпринимают попытки скрыть правду о настоящих исполнителях подрыва российских газопроводов «Северный поток» и выдать за истину свою версию событий. В этом уличила Вашингтон представитель МИД КНР Хуа Чуньин в Twitter, комментируя расследование журналиста Сеймура Херша.

«Вашингтон и эти "свободные и профессиональные" американские и европейские СМИ загадочным образом хранят молчание по поводу разоблачений Херша о "Северных потоках". Это потому, что они знали об этом все время или их просто не волнует правда, пока люди верят их версии истории?» — заявила она. По ее словам, такие же пропагандистские действия США предпринимают и в отношении Китая.

Ранее МИД и прокуратура Швеции отказались комментировать расследование Херша. Прокуратура Швеции отказалась это делать «в связи с конфиденциальностью дела».

8 февраля американский публицист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Виктория Кондратьева
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