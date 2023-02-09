Швеция оставила без ответа расследование американца о взрывах на газопроводах
МИД и Прокуратура Швеции отказались комментировать расследование американского журналиста Сеймура Херша насчет взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шведского внешнеполитического ведомства.
«У нас нет дальнейших комментариев», — заявили в министерстве иностранных дел. Отмечается, что Прокуратура Швеции также отказалась комментировать расследование американца «в связи с конфиденциальностью дела».
8 февраля американский журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.
В Норвегии утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов назвали чушью, подчеркнув, что эти слова не имеют отношения к реальности. Официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн также опроверг заявления о причастности Соединенных Штатов к подрывам.
27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.