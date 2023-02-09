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15:37, 9 февраля 2023Мир

Норвегия открестилась от подрыва «Северных потоков»

МИД Норвегии назвал чушью обвинения в причастности к подрыву «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Обвинения и утверждения в причастности Норвегии к подрыву российских газопроводов «Северный поток» являются чушью и не имеют отношения к реальности. Так представители норвежского МИД назвали публикацию американского журналиста Сеймура Херша, сообщает РИА Новости.

«Эти обвинения — чушь», — прокомментировали представители пресс-службы ведомства.

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

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Виктория Кондратьева
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