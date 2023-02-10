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18:33, 10 февраля 2023Наука и техника

В Индии захотели собирать ракеты для России

В российско-индийской компании BrahMos Aerospace захотели собирать ракеты для России

Фото: Reuters

У иностранных государств есть интерес к сверхзвуковой ракете BrahMos, производимой российско-индийской компанией BrahMos Aerospace. Об этом ТАСС рассказал сотрудник предприятия.

По его словам, первым иностранным заказчиком BrahMos стали Филиппины.

«Очень хочу, чтобы однажды мы здесь начали собирать ракеты и для России. Вот увидите, такой день настанет, и вы еще приедете сюда рассказать об этом», — заявил специалист корреспонденту агентства.

В феврале управляющий директор и главное должностное лицо BrahMos Aerospace Атул Динкар заявил, что индийско-российская компания работает над новой ракетой BrahMos NG, которую хотят предложить Вооруженным силам России.

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Иван Потапов
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