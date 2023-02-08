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15:46, 8 февраля 2023Наука и техника

BrahMos захотела предложить России новую авиационную ракету

В BrahMos рассказали о разработке ракеты BrahMos NG, которую хотят предложить России

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Индийско-российская компания BrahMos Aerospace работает над новой ракетой BrahMos NG, которую хотят предложить Вооруженным силам России. Об этом управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране сообщил ТАСС.

По его словам, у России есть подобные ракеты морского и сухопутного базирования. «Но вот авиационного варианта такой ракеты у российских вооруженных сил нет. Такая сверхзвуковая крылатая ракета есть только у Индии, и я надеюсь продвигать этот вариант», — сказал Ране.

Он отметил, что, вероятно, BrahMos Aerospace будет предлагать Воздушно-космическим силам России не существующую ракету воздушного базирования BrahMos, а новую версию, которую сейчас разрабатывают. BrahMos NG весит почти вдвое меньше и имеет меньшие размеры, чем нынешняя версия BrahMos. Ране предположил, что обсуждение вопроса о поставках BrahMos NG в Россию может начаться после завершения обострения конфликта на Украине.

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В октябре Ране сообщил, что квалификационные испытания сверхзвуковой противокорабельной ракеты BrahMos NG могут начать в 2024 году. Защита проекта пройдет в НПО машиностроения.

В августе стало известно, что новая версия BrahMos может получить возможности гиперзвуковой ракеты «Циркон». Боеприпас разрабатывают специалисты НПО машиностроения и Организации оборонных исследований и разработок Минобороны Индии.

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Даниил Иринин
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