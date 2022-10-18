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18:02, 18 октября 2022Наука и техника

Испытания новой версии ракеты BrahMos начнут в 2024 году

Управляющий директор BrahMos Aerospace Ране: испытания BrahMos NG могут начать в 2024 году

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Квалификационные испытания сверхзвуковой противокорабельной ракеты BrahMos нового поколения (BrahMos NG) могут начать в 2024 году. Об этом сообщил управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийской компании BrahMos Aerospace Атул Ране, передает ТАСС.

«Мы работаем над ракетой нового поколения, BrahMos NG. Сейчас мы работаем над схемой этой ракеты. Ожидается, что защита этого проекта пройдет скоро в Москве в "НПО машиностроения". И мы надеемся, что начнем квалификационные испытания в течение года или полутора лет. Скажем так, в начале 2024 года», — сказал Ране.

По его словам, новая версия весит почти вдвое меньше базовой версии BrahMos. «Мы пытаемся добиться для нее веса 1330 килограммов. Дальность полета составит те же 300 километров. Мы хотим, чтобы эта ракета могла запускаться с любого самолета, стоящего на вооружении Индии», — уточнил управляющий директор.

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Ране отметил, что первоначально BrahMos NG получат истребители Су-30МКИ. «После того как мы установим эту ракету на Су-30, мы начнем использовать ее и на других авиационных платформах, в том числе и [на] легком боевом самолете Tejas, который стоит на вооружении Индии, а также на западных самолетах. Но это будет зависеть от заказчика», — сказал он.

В августе Атул Ране сообщил, что ракета BrahMos-II может получить возможности гиперзвуковой ракеты «Циркон». Новый боеприпас будут производить только для Индии и России.

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Даниил Иринин
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