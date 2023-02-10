Германия не нашла подтверждения данных Херша по взрывам на «Северных потоках»

Кабмин ФРГ: данных для подтверждения информации из статьи Херша по «Северным потокам» нет

Правительство Германии сообщило, что не располагает данными для подтверждения информации американского журналиста Сеймура Херша, заявившего о причастности США ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель кабмина ФРГ пояснил, что правительством не найдено доказательств, каким-либо образом подтверждающих утверждения из статьи Херша.

Ранее МИД и прокуратура Швеции отказались комментировать расследование Сеймура Херша. Прокуратура Швеции отказалась это делать «в связи с конфиденциальностью дела».

8 февраля американский публицист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.