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15:35, 10 февраля 2023Спорт

Одноногий футболист попал в тройку претендентов на лучший гол-2022

Одноногий футболист Марцин Олексий попал в тройку претендентов на лучший гол-2022

Фото: unsplash

Одноногий польский футболист Марцин Олексий попал в тройку претендентов на лучший гол 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Спортсмен отличился в матче между командами «Сталь» и «Варта». Олексий поразил ворота соперников ударом через себя. «Я всегда хотел забить красивый гол. Вы могли видеть, как я гордился им. Я выпрямился, выпятил грудь и был просто очень, очень счастлив», — рассказал он.

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Помимо поляка, на приз имени Ференца Пушкаша претендует также нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон за гол в игре против сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года. Третий претендент — хавбек Димитри Пайета, выступающий за «Марсель» и сборную Франции. Полузащитник забил с 20 метров греческому ПАОКу в четвертьфинальном матче Лиги конференций.

Обладателя приза имени Ференца Пушкаша назовут на церемонии награждения 27 февраля 2023 года.

23 декабря ФИФА назвала Ришарлисона автором лучшего гола чемпионата мира в Катаре 2022 года. В голосовании бразилец опередил голы товарища по команде Неймара, француза Килиана Мбаппе, аргентинца Энцо Фернандеса, камерунца Венсана Абубакара, мексиканца Луиса Чавеса, корейца Пак Сын Хо, голландца Коди Гакпо, а также Салема Аль-Досари из Саудовской Аравии.

Андрей Стрельцов
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