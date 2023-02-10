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13:31, 10 февраля 2023Россия

В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина ордена Почетного легиона

Песков заявил, что возможное лишение Путина ордена Почетного легиона не станет проблемой

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Возможное лишение президента России Владимира Путина звания кавалера ордена Почетного легиона не станет проблемой. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом», — объяснил официальный представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее французский лидер допустил лишение Путина ордена Почетного легиона, подчеркнув, что такое решение «имеет серьезное значение». 9 февраля Макрон вручил аналогичный орден президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Путин получил высшую почетную медаль Франции в 2006 году из рук президента Жака Ширака. Орден Почетного легиона является высшей наградой страны и может быть присужден только главой государства за военные или гражданские заслуги.

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Варвара Родикова
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