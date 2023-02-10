В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина ордена Почетного легиона

Песков заявил, что возможное лишение Путина ордена Почетного легиона не станет проблемой

Возможное лишение президента России Владимира Путина звания кавалера ордена Почетного легиона не станет проблемой. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом», — объяснил официальный представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее французский лидер допустил лишение Путина ордена Почетного легиона, подчеркнув, что такое решение «имеет серьезное значение». 9 февраля Макрон вручил аналогичный орден президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Путин получил высшую почетную медаль Франции в 2006 году из рук президента Жака Ширака. Орден Почетного легиона является высшей наградой страны и может быть присужден только главой государства за военные или гражданские заслуги.