В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина ордена Почетного легиона
Возможное лишение президента России Владимира Путина звания кавалера ордена Почетного легиона не станет проблемой. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом», — объяснил официальный представитель Кремля, комментируя соответствующее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее французский лидер допустил лишение Путина ордена Почетного легиона, подчеркнув, что такое решение «имеет серьезное значение». 9 февраля Макрон вручил аналогичный орден президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Путин получил высшую почетную медаль Франции в 2006 году из рук президента Жака Ширака. Орден Почетного легиона является высшей наградой страны и может быть присужден только главой государства за военные или гражданские заслуги.