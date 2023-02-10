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09:10, 10 февраля 2023Мир

Макрон допустил лишение Путина звания кавалера ордена Почетного легиона

Макрон допустил, что может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона

Фото: Макрон Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность лишения российского коллеги Владимира Путина звания кавалера ордена Почетного легиона. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, такое решение «имеет серьезное значение». Кроме того, французский лидер подчеркнул, что оно должно быть принято в подходящий момент. Макрон также напомнил, что в прошлом ему уже приходилось отменять награду. В частности, ордена Почетного легиона был лишен голливудский продюсер Харви Вайнштейн после обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее Эммануэль Макрон наградил своего украинского коллегу Владимира Зеленского орденом Почетного легиона во время встречи в Париже.

Президент России Владимир Путин получил высшую почетную медаль Франции в 2006 году из рук президента Жака Ширака. Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.

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Марина Совина
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