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09:25, 9 февраля 2023Бывший СССР

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Президент Франции Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил своего украинского коллегу Владимира Зеленского орденом Почетного легиона во время встречи в Париже. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Макрон.

Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.

Ранее Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Олафом Шольцем. Перед переговорами французский лидер призвал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта на Украине.

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Алевтина Запольская
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