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01:50, 9 февраля 2023Мир

Макрон призвал провести конференцию по «формуле мира» Зеленского

Президент Франции Макрон призвал провести конференцию по «формуле мира» Зеленского
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта на Украине. Выступление политика транслировало издание The Sun на YouTube.

Французский политик заявил о желании вместе строить «мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа». Он призвал организовать конференцию, «прочным фундаментом» для которой станет предложенный Зеленским план из десяти пунктов — «формула мира». По мнению Макрона, к участию во встрече следует привлечь максимальное число международных партнеров.

«Мы готовы решительно поддерживать Украину до конца, до победы и до восстановления ее законных прав», — заключил Макрон.

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцем. Украинский президент прибыл из Лондона, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сунак назвал целью Лондона обеспечение победы Украины в конфликте. В свою очередь Зеленский обещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

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Марина Совина
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