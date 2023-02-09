Президент Франции Макрон призвал провести конференцию по «формуле мира» Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта на Украине. Выступление политика транслировало издание The Sun на YouTube.

Французский политик заявил о желании вместе строить «мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа». Он призвал организовать конференцию, «прочным фундаментом» для которой станет предложенный Зеленским план из десяти пунктов — «формула мира». По мнению Макрона, к участию во встрече следует привлечь максимальное число международных партнеров.

«Мы готовы решительно поддерживать Украину до конца, до победы и до восстановления ее законных прав», — заключил Макрон.

Вечером 8 февраля Зеленский прилетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцем. Украинский президент прибыл из Лондона, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сунак назвал целью Лондона обеспечение победы Украины в конфликте. В свою очередь Зеленский обещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.