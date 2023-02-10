В МИД России пожаловались на коллег из Польши за затягивание выдачи виз

Посол РФ пожаловался на МИД Польши за затягивание выдачи виз и регистрации автомобилей

Министерство иностранных дел Польши намеренно затягивает выдачу виз и регистрацию автомобилей сотрудников российской дипмиссии, заявил посол России Сергей Андреев, его цитирует РИА Новости.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой. Речь идет об участке земли площадью около шести гектаров на берегу Зегжинского водохранилища. На нем стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.

В сентябре 2022 года Польша направила России требование вернуть семь предметов искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве, утверждая, что их незаконно вывезли с территории страны во время Второй мировой войны.