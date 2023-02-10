Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 10 февраля 2023Мир

В МИД России пожаловались на коллег из Польши за затягивание выдачи виз

Посол РФ пожаловался на МИД Польши за затягивание выдачи виз и регистрации автомобилей

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министерство иностранных дел Польши намеренно затягивает выдачу виз и регистрацию автомобилей сотрудников российской дипмиссии, заявил посол России Сергей Андреев, его цитирует РИА Новости.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой. Речь идет об участке земли площадью около шести гектаров на берегу Зегжинского водохранилища. На нем стоят две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.

В сентябре 2022 года Польша направила России требование вернуть семь предметов искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве, утверждая, что их незаконно вывезли с территории страны во время Второй мировой войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Турции под завалами обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни
МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году
В ДНР назвали последствия ударов ВСУ по Соледару
Пластический хирург оценил возможность продлить молодость без операции
Группа дронов попыталась атаковать Брянский аэропорт
Последствия смертельного ДТП с участием такси в Москве попали на видео
Российские власти допустили снижение добычи нефти из-за потолка цен
В Германии признали трудности в поставках танков Украине
61-летний россиянин забил бутылкой до смерти сожительницу и ее друга из ревности
В МИД России пожаловались на коллег из Польши за затягивание выдачи виз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.