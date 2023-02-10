Пригожин назвал сроки выхода к границам республик Донбасса

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что для выхода к границам ДНР потребуется до двух лет

Для выхода к границам Донецкой народной республики (ДНР) потребуется от полутора до двух лет боевых действий, заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью военному корреспонденту Семену Пегову.

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», — сказал Пригожин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска. По его словам, российские военные обошли город с северной, южной и восточной частей.