ONS: экономика Великобритании избежала рецессии

В последнем квартале прошлого года ВВП Великобритании показал нулевую динамику, а в третьем квартале — сократился на 0,2 процента, следует из отчета Управления национальной статистики (ONS) страны. Таким образом, экономика страны смогла избежать рецессии, признаком которой является спад ВВП два квартала подряд.

По итогам всего 2022 года британский ВВП увеличился на 4 процента, при этом годом ранее фиксировался рост на 7,6 процента. «Забастовки оказали непосредственный эффект на экономическую активность в своих отраслях. Но мы не можем говорить о том, что этот эффект изолирован от других отраслей экономики и всей экономики в целом»,— отметили в ONS.

В 2023 году Великобританию все же ожидает рецессия, но она будет минимальной, прогнозируют аналитики американского инвестиционного банка J.P. Morgan. Ранее они оценивали падение ВВП страны в 0,3 процента, однако теперь более вероятным видят снижение на 0,1 процента.

Причиной для лучших ожиданий стало снижение цен на природный газ, а также предполагаемый отказ британского правительства от планов по повышению счетов за электроэнергию для домохозяйств в апреле.