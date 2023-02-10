Жильцам разрушенного взрывом газа дома в Новосибирске выдадут новые квартиры

Губернатор Новосибирской области: жильцов разрушенного дома обеспечат новыми квартирами

Приняты принципиальные решения, касающиеся обеспечения пострадавших от взрыва газа в жилом доме на улице Линейная в Новосибирске постоянным жильем. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в разговоре с «Лентой.ру».

«В течение следующей недели будут подготовлены необходимые документы, и этот дом будет внесен в региональную программу расселения аварийного жилья. Средства будут выделены из резервного фонда Новосибирской области в связи с чрезвычайной ситуацией», — подчеркнул Травников.

В соответствии с условиями этой программы каждая семья может или получить за счет областного бюджета новую квартиру, или равноценную выплату — на выбор Андрей Травников губернатор Новосибирской области

В мэрии Новосибирска объяснили, что, по предварительным оценкам экспертов, разрушенный дом восстановлению не подлежит. Приобретение квартир для горожан, оставшихся в результате происшествия без жилья, начнется в ближайшее время — не дожидаясь официального заключения экспертов.

Также мэр города Анатолий Локоть рассказал, что в консультационном центре работают специалисты мэрии, правительства Новосибирской области, психологи и медики.

«Здесь работают и представители государственных служб, в частности, миграционной — помогают с восстановлением утраченных документов. Мы обеспечили временным жильем всех, кто к нам обратился. Кто-то предпочел уехать к родственникам или решить вопрос с жильем другим способом, но в случае необходимости мы готовы расселить и их — возможности для этого есть, — сообщил он.

Глава города отметил, что жители уцелевших подъездов обращаются с тем, чтобы забрать из квартиры какие-то вещи.

«Просто так зайти в дом нельзя — конструкция в тяжелом состоянии, это можно сделать только в сопровождении сотрудников МЧС. Мы приняли решение разрешить забрать из квартиры то, что можно унести в руках: документы, ценности. Но нельзя передвигать мебель, это может привести к обрушению», — подытожил Локоть.

9 февраля в жилой пятиэтажке в Новосибирске взорвался газ. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Согласно последним данным, в результате обрушения погибли 13 человек.