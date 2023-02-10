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11:02, 10 февраля 2023Россия

Путин заявил о роли дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

Президент Путин заявил о роли дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Благодаря усилиям российских дипломатов удалось сорвать планы Запада по изоляции России. Об этом в поздравлении с Днем дипломатического работника заявил президент России Владимир Путин. Текст его поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Даже в самые нелегкие времена, перед лицом суровых испытаний наши дипломаты с честью выполняли свой профессиональный долг, подавали пример патриотизма и гражданского мужества», — говорится в сообщении российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что российские дипломаты также помогли активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества. В частности, он отметил страны Евразии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о стойкости российских дипломатов в условиях гибридной войны с США. Как отметил глава МИД, многие российские дипломаты в настоящее время работают в экстремальных условиях, с риском для здоровья и жизни.

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Варвара Кошечкина
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